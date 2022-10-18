Брянские родители купили 7200 путевок в летние лагеря

За путевку в детский лагерь можно было вернуть половину стоимости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянские родители с 31 марта 2022 года приобрели 7200 путевок в оздоровительные санатории и загородные лагеря для детей. По программе лояльности кэшбеком вернулись 71,1 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

В Брянской области этим летом работали 12 загородных лагерей и 6 лагерей санаторного типа на базе санаторных здравниц. Они провели по четыре смены по 21 день. За путевку в лагерь можно было получить 50% компенсации.

В общее число детей, участвующих в летней оздоровительной кампании включили и ребят, посещающих школьные лагеря. Их в регионе работало 368 в этом году.

- В летней оздоровительной кампании 2022 года в Брянской области приняли участие 39 587 детей, в том числе 16 072 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, - говорят в облдуме.

Для ребят, состоящих на профилактическом учете в полиции, организовали специальные смены или отряды в лагерях. Таким образом были заняты около 500 подростков. На базе "Искорки" и "Новокемпа" организовали палаточные лагеря.

62 одаренных ребенека отправили в "Артек", "Океан" или "Орленок". 242 ребенка из районов, больше всего пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной станции, отдохнули в санаториях России и Белоруссии. 30 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья смогли поехать в "Алые паруса" в Евпатории.