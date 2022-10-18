В Белых Берегах установят скейт-площадку

В поселке Белые Берега в Брянске появится скейт-площадка. Ее оборудуют по программе "Инициативное бюджетирование" в парке имени Михаила Тодадзе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Парк капитально отремонтировали в 2019 году. Здесь уложили новую плитку, установили лавочки, фонари, деткую площадку. В 2020-м открыли аллею Славы и памяти. На ней увековечили имена жителей поселка, сражавшихся в Великой Отечественной войне. В 2021 году здесь появилась воркаут-площадка и теннисные столы.

В этом году парк украсила скамья примирения. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу скейт-площадки.