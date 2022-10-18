В Брянске после реконструкции открыли землянку на стоянке Виноградова

Фото: УФСИН России по Брянской области.

В Брянске после реконтрукции торжественно открыли партизанскую землянку на стоянке имени Виноградова. Сотрудники правоохраниетльных органов и поисковики рассказали молодежи о партизанском движении, действовавшем на Брянщине во время Великой Отечественной войны.

Два месяца назад восстановить землянку попросила администрация Бежицкого района Брянска. На просьбу откликнулись представители трех брянских ведомств: судебные приставы, УФСИН и ФСБ. Решили, что восстанавливать землянку нужно в первоначальном виде.

Для консультации пригласили поисковое движение «Доброволец». Студенты брянских вузов помогали вручную разбирать старые контрукции. Землянку собрали заново из новых досок. Внутри обустроили скромный партизанский интерьер: импровизированный стол, настилы с еловыми ветками, печь-буржуйку, вязанку дров и лампу.

- Именно таким способом строили для себя укрытие партизаны в 1941 году, - говорят в пресс-службе УФСИН России. - В итоге, сотрудники правоохранительных ведомств Брянщины привели землянку практически в первозданный вид, какой она и была в годы Великой Отечественной войны.

Кстати, первая стоянка отряда под командованием Александра Виноградова располагалась в урочище Белая Круча недалеко от Радицы-Крыловки.