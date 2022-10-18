Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 10:10

Бригада опытных строителей качественно и профессионально выполнит все виды строительных работ!

Кира ФИЛИППОВА

Качество, которого вы желаете! Надежность, на которую вы можете рассчитывать.

Строительные и отделочные(внутренние) работы в нужный срок со свои материалом и материалом заказчика!

*СТРОИМ:дома,бани,дачи,крыши,беседки,заборы,туалеты,сараи,полы,потолки,заливаем фундамент

*Подъем домов,дач,бань до 100 тонн.

Пенсионерам-приятные скидки!

Звоните :8-920-863-44-25

*Услуги печника: в частных домах и банях ремонт любой сложности печей,каминов,мангалов.Скидка от 10%

Звоните: 8-960-559-05-93

Мобильность,ответственность,качество работ,доступные цены!

Ваши идеи, наше воплощение!

Фото: предоставлено партнером.

Фото: предоставлено партнером.