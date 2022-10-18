Бригада опытных строителей качественно и профессионально выполнит все виды строительных работ!

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*СТРОИМ:дома,бани,дачи,крыши,беседки,заборы,туалеты,сараи,полы,потолки,заливаем фундамент

*Подъем домов,дач,бань до 100 тонн.

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