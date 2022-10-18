Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух иномарок 20-летний водитель сломал челюсть. Автоавария произошла 17 октября около пяти часов вечера на улице Почтовой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Нисан Тиида» под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося со стороны улицы 50-й Армии в сторону улицы Ново-Советской и автомобиля «Форд Фьюжн» под управлением 39-летнего водителя, двигавшегося со стороны улицы 50-й Армии в сторону улицы Ново-Советской.

- В ДТП 20-летний автомобилист за рулем «Нисан Тиида» получил перлом передних стенок верхнечелюстных пазух, гемосинус, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. Он не был пристегнут ремнем безопасности.