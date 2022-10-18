Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске мертвый мужчина на иномарке врезался Фольксваген. ДТП произошло 17 октября около шести часов вечера на улице Рылеева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 67-летний мужчина на автомобиле «Тойота Венза» врезался в стоявший в транспортном потоке на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Фольксваген Джетта» под управлением 44-летнего водителя. Есть основания полагать, что смерть 67-летнего автомобилиста «Тойоты» наступила до момента столкновения. Причину смерти установит медицинская экспертиза.

- Если вы чувствуете себя плохо, лучше воздержитесь от поездок, оставайтесь дома и занимайтесь лечением, - говорят в Госавтоинспекции.