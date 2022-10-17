В Брянске начальника отдела полиции задержали за покушение на мошенничество

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержали начальника отдела полиции "Брянский" за покушение на мошенничество. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 14 октября получил один миллион рублей от представителя коммерческой фирмы. За взятку в пять миллионов рублей он обещал не привлекать к уголвоной отвественности сотрудников организации. Это была первая часть взятки.

Потратить ее полицейский не успел. Его задержали сотрудники ФСБ региона вместе со службой собственной безопасности УМВД.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят следователи. - Сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.