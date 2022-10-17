В Брянске новую школу №72 обещают открыть для учеников в этом году

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске новую школу №72 на улцие Романа Брянского в четвертом микрорайоне обещают открыть для учеников в этом году. 17 октября на стройке побывал губернатор Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

- Объект практически готов и вот-вот будет сдан под ключ, - говорят в пресс-службе.

Школу №72 начали строить два года назад и планировать открыть к 1 сентября 2022 года. Набрали в нее детей. Но сейчас ребяты вынуждены учиться в других школах, иногда довольно отдаленных от четвертого микрорайона.

Школу строят по типовому проекту. Она повторит школу №71 на старом аэропорту. При заключении контракта рассчитывали на один миллиард с лишним рублей. Но за два года цены на стройматериалы, судя по всему, выросли. Поэтому возниккают сложности с достройкой школы.