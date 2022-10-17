Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске благоустроят памятник «Участникам первых маевок в городе Бежица в 1903-1905 годах». Монумент и территорию вокруг отремонтируют в рамках программы «Инициативное бюджетирование», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Памятник состоит из скульптур рабочего, революционера и женщины, которая олицетворяет Свободу. Его установили неподалеку от электромеханического завода в 1973 году.

Площадку у памятника вымостили плиткой. Вокруг оставили место под клумбу. Постамент планируют облицевать керамогранитом.

В Бежицком районе также благоустроят сквер "Солнечный" в микрорайоне "Мексика" на улице Литейной. Его площадь около 600 квадратных метров. Здесь проложили тротуарные дорожки, установят лавочки.