В Севске подрядчика оштрафовали за неоконченный ремонт школы

В Севске подрядчика оштрафовали за неоконченный капитальный ремонт школа. Контракт по первому этапу работ был рассчитан до августа 2022 года. Но ремонт не завершили.

- Это привело к невозможности реализации образовательным учреждением полномочий по предоставлению образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Школу №2 имени И. Г. Петровского ремонтируют в рамках программы «Развитие образования». На работы выделили 92 миллиона рублей.

Подрядчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф 300 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.