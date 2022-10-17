Брянский Губернаторский симфонический оркестр приглашает на концерт «Свет надежды»

1 ноября в 19-00 Брянский Губернаторский симфонический оркестр, под управлением Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, приглашает всех в к\з «Дружба» на концерт «Свет надежды», с участием стипендиатов Фонда Владимира Спивакова. В концерте примут участие Гурьянова Юна (флейта), Белокопытова Мария (фортепиано), Романенко Альберт (скрипка), Гришин Михаил (кларнет).

Международному благотворительному фонду Владимира Спивакова уже более четверти века. Цель организации – помогать детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве, развивать их таланты, организуя их творческий процесс в России и за границей.

Мария Белокопытова, 12 лет, родилась в Москве.

Фото: Брянская областная филармония.

Мария учится в 6 классе Центральной музыкальной школы, преподаватель - Заслуженный учитель РФ Мира Марченко.

Несмотря на юный возраст, у Маши уже большой опыт выступления с многими оркестрами. В 2021 году была удостоена чести выступить в качестве солистки с Государственным Камерным оркестром «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» под руководством Маэстро Владимира Спивакова. Мария с удовольствием готовит новые программы и любит участвовать в концертах.

Гришин Михаил, 12 лет, родился в Москве.

В 2018 году стал заниматься кларнетом и поступил в ДМШ МГКМИ им. Ф.ШОПЕНА в класс Заслуженного артиста РФ Е. А. Петрова. Михаил лауреат и дипломант многочисленных российских и международных конкурсов.

Гурьянова Юна, 10 лет. Начала обучаться игре на флейте в Ульяновске.

С 2020 года учится в МССМШ имени Гнесиных у Ольги Ивушейковой.

Получила 1 премию на конкурсе A TUTTO FLAUTO (Венеция) в 2021 году, в 2022 году – на Международном конкурсе флейтистов имени Гнесиных. Выступала с Костромским оркестром под управлением Павла Герштейна.

Принимала участие в мастер-классах и курсах Карло Янса, Бенедека Чалога.

Все свободное время любит читать книги.

Романенко Альберт, 12 лет, ученик 6го класса (скрипка) ЦМШ-АИИ, Москва, класс преподавателя Жаровой Зауре Бакытжановны.

Участник программы «Дети-детям». Выступал в Центре Науки и Культуры России в Париже. Несмотря на юный возраст уже является лауреатом российских и международных конкурсов, участвует в мастер-классах и концертах России и в Европе. Ведёт активную концертную деятельность.

В программе:

В. Попп, Концертный вальс на темы из

оперы Верди "Травиата"

Д. Кабалевский, Рапсодия на тему песни

«Школьные годы» для фортепиано с

оркестром, op. 75

+ также есть

В.А.Моцарт, Концерт для фортепиано с

оркестром №23 ля мажор,

KV 488

(1 часть)

Ф. Мендельсон, Концерт для скрипки с

оркестром ми минор, op. 64 (1 часть)

Дж.Уильямс, Тема из фильма

«Список Шиндлера»

С. Танеев, Канцона для кларнета или

виолончели и струнных фа минор, ор. 69

Билеты можно приобрести в Кассе КЗ "Дружба” и на сайте https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/e433

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63

Реклама 0+