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Общество16 октября 2022 15:43

Брянских мобилизованных не оказалось среди погибших на полигоне в Белгородской области

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз
Марина АНТОНОВА

Брянских мобилизованных военнослужащих не оказалось среди погибших после обстрела террористами военного полигона в Белгородской области. Об этом вечером в воскресенье, 16 октября, сообщил губернатор Александр Богомаз.

- Хочу заверить близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами, - написал глава региона.

15 октября во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые добилась отправиться в зону проведения спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Погибли 11 человек, еще 15 получили были ранены.