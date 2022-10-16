В Брянске ремонтируют путепровод на проспекте Московском

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске в субботу, 15 октября, начали ремонтировать путепровод на проспекте Московском. На полосах, ведущих в Советский район, сняли старый асфальт. Укладывают новое дорожное покрытие. Работы продолжились и в воскресенье, 16 октября. Из-за ремонта образовалась пробка.

Правая полоса с сторону Советского района давно вызывала нарекания автомобилистов. Водители старались ее объезжать.

Горадминистрация сообщала, что капитальный ремонт путепровода пройдет не раньше 2025 года. Но дорогу отремонтируют "большими картами".

"Большая карта" растянулась на две полосы путепровода, а администрация назвала это капитальным ремонтом дороги. Горожане напомнили, что пора отремонтировать и тротуары, и лестницы на спуске с моста.