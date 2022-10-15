Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Унечском районе 47-летний мужчина до смерти избил приятеля. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 15 по 25 сентября 2022 года подозреваемый был на пересечении улиц Фрунзе и Унечской в селе Старая Гута Унечского района Брянской области. Между ним и знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый несколько раз ударил приятеля руками и ногами по голове и в область груди. От полученных травм потерпевший скончался.

- Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу, – говорят в Следственном Комитете. – Расследование уголовного дела продолжается.