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Происшествия15 октября 2022 9:04

В Унечском районе 47-летний мужчина до смерти избил приятеля

Обвиняемого заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Унечском районе 47-летний мужчина до смерти избил приятеля. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 15 по 25 сентября 2022 года подозреваемый был на пересечении улиц Фрунзе и Унечской в селе Старая Гута Унечского района Брянской области. Между ним и знакомым вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый несколько раз ударил приятеля руками и ногами по голове и в область груди. От полученных травм потерпевший скончался.

- Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу, – говорят в Следственном Комитете. – Расследование уголовного дела продолжается.