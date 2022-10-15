В Брянском районе 56-летняя женщина погибла под колесами ВАЗа

В Брянском районе 52-летняя женщина погибла под колесами ВАЗа. ДТП произошло 14 октября в восьмом часу вечера на 113 километре дороги М-3 Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива» ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машины. После удара ее отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль ВАЗ-210740 под управлением 35-летнего водителя. Он ехал со стороны Орла в сторону Брянска.

- В ДТП женщина скончалась от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. Она была в темной одежде без световозвращающих элементов.