Осеннее обострение

Фото: АО "Чистая планета".

Дворники и сотрудники управляющих компаний устраивают на контейнерных площадках несанкционированные свалки из опавшей листвы и порубочных остатков деревьев. Парадоксальная ситуация складывается этой осенью в брянском регионе: природоохранное законодательство нарушают люди, в профессиональные обязанности которых входит как раз поддержание чистоты на обслуживаемых ими территориях. Сотрудники управляющих компаний, дворники в том числе и образовательных учреждений выбрасывают собранную листву и порубочные остатки на контейнерные площадки, создавая завалы отходов и несанкционированные свалки. Сотрудники службы экологической безопасности регионального операторы на этой неделе зафиксировали несколько таких случаев. Так, например, в «черный список» попали контейнерные площадки, расположенные по адресам: Брянск, ул. Брянского Фронта, 14, куда привозят и выгружают пакеты с собранной листвой сотрудники управляющих компаний; Поселок Путевка, ул. Центральная, 15, где контейнеры завалили порубочными остатками деревьев и другими растительными отходами дворники образовательных учреждений, расположенных поблизости. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил письма в районные администрации с напоминанием о том, что, в соответствии с действующим законодательством, листва и порубочные остатки не относятся к ТКО, их нельзя выбрасывать в контейнеры для коммунальных отходов и складировать на площадках. Эти отходы должны вывозиться по отдельному договору. За нарушение законодательства и создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы, а ликвидировать свалки обязаны органы местного самоуправления.