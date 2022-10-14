В Володарском районе Брянска в 2022 году установят три детские площадки

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в этом году установят три детские площадки. Стоимость каждой из них – около 2,5 миллиона рублей. Средства выдели из областного бюджета. Появятся они в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице Королева площадка готова, ее приняли в эксплуатацию. Здесь есть игровой комплекс, качели, песочницу, на площадке уложено травмобезопасное покрытие, территорию огородили.

На улице Пушкина, в сквере у ТЦ «Космос» обустройство детской площадки подходит к завершению. На ней устанавливают элементы в стиле космической тематики. Многие из них уже на месте. Наполовину готово резиновое покрытие. Сейчас подрядчик выполняет планировку грунта. Также здесь благоустроят памятник «Ракета». Его постамент облицуют современными материалами, а саму ракету подсветят.

В сквере имени Ленина работы начали недавно. Сейчас подрядчик выполняет планировку грунта для дальнейшего обустройства детской игровой площадки. Размер площадки примерно будет 10 х 12 метров. Ее оснастят травмобезопасным покрытием. Здесь установят игровой комплекс, качели, детскую карусель, а также проведут освещение. Кроме того, сделают пешеходные дорожки для удобного подхода к площадке.