Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские школьники заглянули в гости к кинологам. Учащиеся класса правоохранительной направленности городского

лицея № 2 побывали в Центре кинологической службы. Сотрудники для ребят провели обзорную экскурсию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кинологи рассказали о своей работе, о взаимодействии с четвероногими помощниками, об их дрессировке. Учащиеся увидели, где и как содержат четвероногих напарников,

а также посетили ветеринарный кабинет. Школьники узнали о качествах полицейского-кинолога.

Специально для ребят с собаками провели показательные выступления: задержание условного преступника, прохождение полосы препятствий, обнаружение предметов по

запаху.

На прощание школьники сфотографировались на память с полицейскими и четвероногими помощниками.