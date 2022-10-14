В Брянск прибыл пятый красный троллейбус

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск 14 октября прибыл пятый новый красный троллейбус. До конца этого года вологодский завод изготовит еще 12 машин. Оставшиеся 19 троллейбусов поступят в город в течение первого квартала следующего года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также продолжают приобретать машины по лизинговой программе. Их будет 64. Первая партия, 14 лизинговых троллейбусов, поступит к декабрю. Уже прошли торги. Троллейбусы приедут из Энгельса.

Всего в рамках реализации инфраструктурного проекта в Брянск прибудут 100 новых троллейбусов.