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Общество14 октября 2022 13:11

В Брянск прибыл пятый красный троллейбус

Оставшиеся 19 машин поступят в следующем году
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск 14 октября прибыл пятый новый красный троллейбус. До конца этого года вологодский завод изготовит еще 12 машин. Оставшиеся 19 троллейбусов поступят в город в течение первого квартала следующего года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также продолжают приобретать машины по лизинговой программе. Их будет 64. Первая партия, 14 лизинговых троллейбусов, поступит к декабрю. Уже прошли торги. Троллейбусы приедут из Энгельса.

Всего в рамках реализации инфраструктурного проекта в Брянск прибудут 100 новых троллейбусов.