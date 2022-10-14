Специалистами Брянского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» были обнаружены телиоспоры карликовой головни

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Озимая пшеница — основная продовольственная культура, традиционно ее выращивают во всех почвенно-климатических зонах России. Однако с возделыванием и получением высокой урожайности пшеницы часто возникают проблемы в виде различных заболеваний, которыми болеет данная культура. Возбудители инфекций в виде грибов, бактерий, вирусов, микоплазм мешают пшенице активно развиваться, и как результат — давать качественный урожай.

Одними из самых распространенных и опасных заболеваний пшеницы являются головневые болезни, среди которых карликовая головня. Возбудителем карликовой головни пшеницы является гриб Tilletia controversa Kuehn.

Эта болезнь вызывает деформацию всего растения в целом. Наблюдается сильное кущение и образование до 50 побегов, стебли укорочены, колоски плотные. Иногда они вообще не выходят из пазухи верхнего листочка либо остаются наполовину прикрытыми, вплоть до полного созревания. В колосьях вместо зерен формируются сферические или широкоэллиптические «головневые мешочки» с телиоспорами (сорусы).

Источниками инфекции являются зооспоренный семенной материал и почва, содержащая телиоспоры. Заражение озимой пшеницы возникает преимущественно у поверхности почвы в период появления всходов и в фазах кущение — до начала выхода в трубку. Телиоспоры могут сохранять свою жизнеспособность в почве в течение многих лет, в некоторых случаях до 10 лет.

Самым лучшим средством защиты от карликовой головни является профилактика её появления. В комплекс этих мер входит следующее: соблюдение севооборота, посев устойчивых к головне сортов, использование сельхозпроизводителями здорового семенного материала и его обеззараживание перед посевом. Протравливание от патогенов защищает культуру от болезней, как в осенние, так и в ранневесенние фазы ее роста, обеспечивает меньшее поражение растений, на более поздних их фазах.

На территории Брянской области данное опасное заболевание до 2022 г. зафиксировано не было.

С начала текущего гола Брянским отделом карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследован 281 образец продовольственной и семенной озимой пшеницы, из них 40 образцов семян озимой пшеницы, в 6 образцах обнаружены телиоспоры карликовой головни (Tilletia controversa Kuhn).