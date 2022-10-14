В Брянске массово эвакуировали школы, колледжи и детские сады

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске 14 сентября массово эвакуировали школы, колледжи и детские сады. По сообщению от очевидцев, поступила информация о минировании.

Стало известно об оцеплении школ 11, 9, 32, 8, 56 и политехнического колледжа.

Поспешили своих малышей забрать и родители из детского сада «Деснянские звездочки» в Фокинском районе. По сообщению от воспитателей, детей в срочном порядке забирали родители из дошкольных образовательных учреждений Советского района.

На месте работали правоохранители. Официальной информации пока не поступало.