Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 11:46

В брянских Клинцах предприниматель задолжал работникам больше 88 тысяч рублей

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянских Клинцах предприниматель задолжал работникам больше 88 тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с декабря 2020 года по май 2021 года индивидуальный предприниматель не платил двум работникам заработную плату. В итоге образовалась задолженность больше 88 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области.

- Сейчас принимают меры к устранению образовавшейся задолженности, - говорят в Следственном Комитете.