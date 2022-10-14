В брянских Клинцах предприниматель задолжал работникам больше 88 тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с декабря 2020 года по май 2021 года индивидуальный предприниматель не платил двум работникам заработную плату. В итоге образовалась задолженность больше 88 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры Брянской области.

- Сейчас принимают меры к устранению образовавшейся задолженности, - говорят в Следственном Комитете.