ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

Фото: ВТБ.

ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения.

Технология позволит переводить средства на счет, открытый в странах-партнерах, по номеру телефона. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги поступят мгновенно.

Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70%. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию Системы быстрых платежей.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и страны Азии. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.