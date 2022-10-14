Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 52-летний мужчина на электросамокате угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 13 октября в девятом часу утра на улице Красноармейской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Рено СР» ехал со стороны проспекта Станке Димитрова в сторону проезда 1-го Станке Димитрова. Пи повороте направо он сбил мужчину на элетросамокате.

- Пешеход на элетросамокате в дТП получил ушибленную рану левой голени, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. По сведениям СПО «Паутина», за водителем иномарки числятся три протокола за езду без применения ремней безопасности.