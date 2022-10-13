Ветеринарный врач Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказал об особенностях болезни Ньюкасла

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Одним из особо опасных заболеваний домашней птицы является болезнь Ньюкасла, её ещё называют азиатская чума, псевдочума. Существует и симптоматическое наименование — пневмоэнцефалит. Недуг имеет вирусное происхождение и наносит большой экономический вред не только промышленным фабрикам, но и домашним подсобным хозяйствам. Об особенностях болезни Ньюкасла поговорим с ведущим ветеринарным врачом отдела серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории Элеонорой Колосковой.

- Какие птицы восприимчивы к болезни Ньюкасла и опасна ли она для человека?

- Болеют, преимущественно, куры, а также индейки. Восприимчивы голуби, утки, фазаны, перепела, гуси, даже человек, у которого может возникнуть легкое гриппоподобное недомогание. У кур патология характеризуется высокой смертностью (90-100 %), борьба с ней — большими материальными затратами. Даже выздоровевшие птицы плохо растут и не достигают уровня продуктивности, необходимого для безубыточного ведения отрасли.

- Что можно сказать о способах передачи заболевания?

- Заражение птицы происходит алиментарным и аэрогенным путями, через корм, воду, воздух, при тесном контакте здоровых и больных птиц, а также через одежду или обувь работника птичника. Вирус способен выделяться в инкубационный период через 24 ч после заражения, а в организме переболевшей птицы его обнаруживают в течение 2—4 месяцев после клинического выздоровления. Вирус хорошо переносит высушивание и заморозку. Яйцо, снесенное зараженной птицей, содержит возбудитель, который вызывает гибель эмбрионов или заболевание вылупившегося птенца. Работающие вентиляторы на птицефабрике способны выбрасывать вирус вместе с воздушными потоками на расстояние 1,6–3,5 км. Дикие птицы расширяют зону, опасную для заражения, до 10–15 км.

- Как проявляется болезнь Ньюкасла?

- Болезнь протекает иногда по типу острой инфекции, птица погибает без проявления клинических признаков. Часто птица начинает кашлять, чихать, хрипеть, дышать с открытым клювом, так как дыхательные пути забиваются слизью. Появляются отеки вокруг глаз, синуситы, отек гортани. У больных птиц появляется водянистый, зеленый или желтоватый понос, иногда с примесью крови. Птицы впадают в прострацию и погибают в течение 4-8 дней. У выживших птиц остаются различные нарушения центральной нервной системы, проявляющиеся в следующих симптомах: некоординированной ходьбе, судорогах, скручивании или сворачивании шеи и даже параличах конечностей. Вне зависимости от симптомов, лечение болезни Ньюкасла считается нецелесообразным. Поскольку болезнь Ньюкасла крайне опасна, для профилактики заражения проводят иммунизацию здорового поголовья. Используются живые и инактивированные вакцины для кур от Ньюкасла.

- Почему лабораторная диагностика обязательна?

- Лабораторная диагностика по ГОСТ 25587-83 «Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Ньюкасла» предусматривает выделение вируса на куриных эмбрионах, его индикацию и идентификацию серологическим методом, определении титра и вирулентности выделенного вируса. Для ретроспективной диагностики, а также контроля иммунизации, из хозяйства направляют не менее 25 проб сывороток крови птицы. В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов иммуноферментной диагностики, в том числе тест-систем производства ФГБУ «ВНИИЗЖ». При падеже птиц или диагностическом убое, в лабораторию направляют в термосе со льдом трупы птиц, погибших в первые 3 - 5 суток, или головы и внутренние органы (легкие, трахею, селезенку, печень, почку), взятые от больной птицы для исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Лаборатория профилактики болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрабатывает, совершенствует и производит эффективные и безопасные ветеринарные биопрепараты для предупреждения вирусных болезней птиц, в том числе болезни Ньюкасла. Вопросом поставки живых вакцин для животноводческих и птицеводческих предприятий Брянской, Смоленской областей, а также соседних регионов занимается служба маркетинга Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Получить более подробную информацию можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832)92-17-40, доб. 145, почта: market@bmvl.ru.