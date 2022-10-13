Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На Брянщине мобилизованные узнали срок получения 200 тысяч рублей. Деньги должны перечислить не позднее 10 рабочих дней после предоставления списков из военкомата. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Также потребуются заявление от военнослужащего, копия паспорта, а также банковские реквизиты.

Напомним, решение о предоставлении мобилизованным мужчинам 200 тысяч рублей единовременно. Принял брянский губернатор. Его поддержали депутаты облдумы на внеочередном заседании.