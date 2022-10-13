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Общество13 октября 2022 12:51

На Брянщине мобилизованные узнали срок получения 200 тысяч рублей

Постановление разместили на сайте областного правительства
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На Брянщине мобилизованные узнали срок получения 200 тысяч рублей. Деньги должны перечислить не позднее 10 рабочих дней после предоставления списков из военкомата. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Также потребуются заявление от военнослужащего, копия паспорта, а также банковские реквизиты.

Напомним, решение о предоставлении мобилизованным мужчинам 200 тысяч рублей единовременно. Принял брянский губернатор. Его поддержали депутаты облдумы на внеочередном заседании.