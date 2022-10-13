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Общество13 октября 2022 8:00

В Брянске на улице Некрасова управляющая компания украсила 16-этажный дом

Природные пейзажи здесь появились по просьбе жильцов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Некрасова,2 управляющая компания украсила входную группу 16-этажного дома. Об этом просили жильцы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Жильцы этого дома всегда активно участвуют в благоустройстве своего двора – высаживают цветы, ухаживают за клумбами, - говорит директор управляющей компании ООО «Легион» Лидия Сабурова. - А чтобы яркие краски радовали круглый год, решили разместить на стенах летние пейзажи.

По мнению самих жильцов, картины не только украшают дом, но и добавляют хорошего настроения.