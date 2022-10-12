Специалист Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошел обучение в городе Москве

С 26 сентября по 07 октября 2021 года на базе ООО «НПФ СИНТОЛ» прошло обучение по теме: «Молекулярно-генетическая диагностика заболеваний растений», в котором приняла участие ветеринарный врач Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Ольга Коваль.

В ходе обучения проводились лекционные и практические занятия по пробоподготовке и выделению нуклеиновых кислот из растительного материала. Изучены методы выявления, идентификации и дифференциации заболеваний растений. Особое внимание было уделено проблемам, возникающим при проведении исследований методом ПЦР при анализе фитопатогенов, а именно контаминации и ингибированию (как выявить, как бороться, как контролировать). Слушатели курсов получили подробную информацию по работе с программными продуктами различных приборов для ПЦР.

По завершению обучения была пройдена итоговая аттестация и получено удостоверение о повышении квалификации установленного образца.