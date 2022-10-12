В брянской колонии осужденный женился на своей избраннице

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брасовском районе, в исправительной колонии №4 , находящейся в поселке Каменка, осужденный зарегистрировал брак со своей избранницей. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Новую семью зарегистрировала сотрудница отдела районного ЗАГСа. Молодожены получили свидетельство о заключении брака.

- Осужденный давно встал на путь исправления, - говорят в УФСИН. – За примерное поведение его перевели на участок колонии-поселения и сейчас он проживает за пределами ИК-4. Мужчина, ранее осужденный за кражу, трудился подсобным рабочим на подсобном хозяйстве. Он стремится изменить свою жизнь в лучшую сторону и освободиться условно-досрочно.