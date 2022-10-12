Брянская областная филармония приглашает на открытие 78-го сезона!

Фото: Брянская областная филармония.
До начала нового концертного сезона осталось совсем немного времени!
Каждый творческий год у Брянской областной филармонии получается
уникальным и абсолютно неповторимым.
14 октября в 18:00 в концертном зале «Дружба» состоится Открытие 78-го
сезона с участием всех солистов и творческих коллективов Брянской
областной филармонии.
Зрителей ждёт встреча с любимыми артистами, работающими в самых
разных музыкальных направлениях. На одной сцене встретятся
инструментальные, вокальные и хореографические жанры. Классика, эстрада
и фольклор в сочетании с элементами яркого шоу не оставят равнодушными
никого. Из программы концерта зрители узнают о музыкальных событиях,
которые готовятся для них в сезоне 2022-2023. Сюрпризом для всех станет
финал праздничного концерта.
Проведите этот осенний вечер вместе с Брянской областной филармонией в
тёплой атмосфере живой музыки и творчества!
Билеты можно приобрести в кассе Брянской областной филармонии и на сайте.
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