Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

В Брянске при столкновении двух иномарок погибла 18-летняя девушка. ДТП произошло 11 октября в десятом часу вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летняя автомобилистка за рулем «Ауди 80» ехала со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Шолохова. Поворачивая налево, она врезалась в «Рено Дастер» под управлением 18-летнего парня. Он двигался со стороны улицы Шолохова в сторону улицы Чкалова. После столкновения с «Рено Дастер» автомобиль «Ауди 80» врезался в фонарный столб, расположенный справа по ходу движения автомобиля «Рено Дастер».

- В ДТП 18-летняя пассажирка "Ауди 80" от полученных травм скончалась, -говорят в Госавтоинспекции. - 19-летняя автомобилистка за рулем «Ауди 80» получила черепно-мозговую травму, тупую травму живота, субарахноидальное кровоизлияние. 17-летний пассажир «Рено Дастер» получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, суборбитальное внутренние кровотечение, внутреннюю гематому головного мозга справа. Обоих госпитализировали.

В Госавтоинспекции установили, что оба водителя имеют стаж управления автомобилями меньше двух лет. Девушка-водитель автомобиля «Ауди 80» получила водительское удостоверение в июле 2022 года, сдав практическую часть экзамена с 12 раза. Водитель автомобиля «Рено Дастер» получил водительское удостоверение в мае 2022 года, сдав практическую часть экзамена с девятого раза.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку. Механизм совершения ДТП установят в ходе технических экспертиз.