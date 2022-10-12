В Брянске будут судить предпринимателя из Тулы за взятку больше 2 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской бласти.

В Брянске будут судить предпринимателя из Тулы за взятку больше 2 миллионов рублей. Расследование уголовного дела на 42-летнего мужчину завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с февраля 2018 года по октябрь 2021 индивидуальный предприниматель передал главному врачу Брянской городской больницы №1 и заведующей аптекой данного учреждения здравоохранения взятку в виде денег в общей сумме 2 миллиона 735 тысяч рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров и их своевременную оплату.

Преступление выявили сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- Сейчас расследование завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.