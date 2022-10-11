Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" рассказал, как защитить плодовые деревья от растрескивания коры в осенний период

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Термические повреждения коры приводят к угнетению болезни дерева, а иногда к его гибели. Причин растрескивания коры существует множество. В большинстве случаев явление связано с перепадами температуры и заболеваниями плодовых культур. Чем чаще сменяются оттепели и морозы, тем обширнее будут такие повреждения.

«Трещины несут в себе куда большую опасность для дерева, чем можно представить на первый взгляд. Ведь в них накапливаются микробы, вирусы, бактерии, вызывающие различные инфекции», - поясняет заместитель руководителя Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Надежда Яковлевна Терешкина.

- Надежда Яковлевна, назовите самые распространённые грибковые заболевания, которыми заражаются плодовые деревья?

- Черный рак или антонов огонь, как его еще называют, а также цитоспороз, пожалуй, эти заболевания плодовых культур встречаются чаще всего.

Черный рак или антонов огонь – грибковое заболевание плодовых деревьев. Свое название получило за интенсивное иссушение коры и камбия, которое приводит к появлению черных, быстро распространяющихся пятен, наподобие обугливания. Как правило, началом заражения служат морозобойные трещины, ставшие «воротами» для грибка.

Цитоспороз - грибковое заболевание. Под действием возбудителя кора постепенно усыхает, практически не изменяя своего цвета. При отсутствии лечения ветки, а затем все дерево засыхает.

- Настоящий бич деревьев – солнечный ожог. В чем опасность, если мы говорим об осенне-зимнем периоде, когда солнце не балует своими лучами?

- Солнечный ожог появляется чаще с южной стороны и возникает не столько из-за солнца, сколько из-за резкого перепада температуры. Более грубая кора старых деревьев легче переносит солнце и холод.

- Надежда Яковлевна, как лечат деревья от трещин и что необходимо сделать осенью, чтобы защитить деревья от растрескивания?

- Лечат трещины различными способами в зависимости от причины их появления. При этом лечение состоит из двух частей: восстановления коры и устранения причины. Поэтому очень важным элементом при подготовке к зиме является простой и универсальный метод – побелка. Белить следует не только штамбы, но и основные, скелетные ветви дерева. Раствор укрепляет кору и предупреждает скапливание влаги в микротрещинах. В известковый раствор можно добавить медный купорос и казеиновый клей (на 10 литров воды нужно добавить 2 кг негашеной извести, 400-500 грамм медного купороса и 150 грамм казеинового клея). Медный купорос уничтожает бактерии и грибок, предупреждая болезни, а казеиновый клей обеспечивает лучшую защиту от влаги. Используют в качестве побелки смесь глины и коровяка, можно добавить в эту смесь немного извести и железного купороса. Омертвевшая кора сама отслаивается от ствола. Такой участок зачищают (нужно хорошо тереть) железной щеткой до появления здоровой древесины, которая имеет светло-зеленый цвет и увлажнена. Затем участок обеззараживают раствором медного купороса, закрывают садовым варом и укутывают мешковиной.

С целью профилактики деревьев от растрескивания рекомендуется осенью внести фосфорные и калийные удобрения. Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 квадратный метр приствольного круга вносят по 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка сернокислого калия. Деревья старше 10 лет подкармливают из расчета 4 столовых ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сернокислого калия. Помимо подкормки корней опрыскивают крону монофосфатом калия, он поможет веточкам запастись питательными веществами и не промерзнуть от холода.

Чтобы урожай фруктов каждый год был высоким, а садовые посадки к весне сохранялись в хорошем состоянии в сад необходимо наведываться вплоть до установления снежного покрова. Не нужно забывать о защите плодовых деревьев от грибковых заболеваний и солнечных ожогов в осенне-зимний период.