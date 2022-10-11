Фото: департамент физкультуры и спорта Брянской области.

Брянские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Тамбове в дисциплине жим. Об этом сообщают в департаменте физкультуры и спорта Брянской области.

Кристина Маркина заняла первое место в категории 52 килограмма и первое место в абсолютном зачете первенства среди девушек до 18 лет. Серебряную медаль получила Алена Симонова в категории 52 килограмма среди спортсменок до 18 лет. Золотую медаль в весе 69 килограммов среди девушек до 18 лет завоевала Ангелина Сухарева.

Принесли медали в копилку брянских спортсменов и юноши. Александр Литвинов завоевал первое место в категории 66 килограммов. Кроме того, он получил «золото» в абсолютном зачете первенства среди юношей до 18 лет. Степан Аксенов стал на вторую ступеньку пьедестала победителей в весовой категории 120 килограммов среди юношей до 18 лет. Золотую медаль в весе 66 килограммов среди юниоров до 23 лет принес Дмитрий Савченко.