Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительницу брянских Клинцов обвиняют в убийстве мужа. 56-летнюю женщину задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, утром 9 октября подозреваемая находилась в своей квартире в многоквартирном жилом доме по переулку Урицкого. Между ней и ее супругом вспыхнула ссора. В гневе женщина схватила нож и ударила им мужчину в шею. Он попытался выбежать из дома, но женщина догнала супруга в подъезде и еще несколько раз ударила его ножом в шею, голову и спину. Мужчина умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали обстановку в подъезде и в квартире, нашли и изъяли следы произошедшего, назначили судебные экспертизы.

- Сейчас подозреваемой предъявили обвинение, - говорят в Следственном Комитете. – Женщину допросили, она дала признательные показания. Следователь ходатайствует перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.