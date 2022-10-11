Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Рогнединском районе при столкновении двух легковушек пострадали три человека. ДТП произошло 10 октября около 23.23 на 16 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Дубровка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 ехал со стороны поселка Дубровка в сторону поселка Рогнедино. Во время обгона он выскочил на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении.

- В ДТП 21-летний водитель ВАЗ-21144 получил тяжелую черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. – 17-летняя пассажирка этого же автомобиля - закрытый перелом костей таза, ушиб легкого, ссадину плеча, травматический шок. 60-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получила множественные травмы, ушиб грудной клетки, перелом правой руки. Всех пострадавших госпитализировали.

Установили, что водитель ВАЗ-21144 не был пристегнут ремнем безопасности. С целью установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ.