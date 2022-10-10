Старшина из брянских Клинцов Юрий Маргун двое суток держал оборону противника

Фото: Минобороны России, vk.com.

Старшина из брянских Клинцов Юрий Маргун во время спецоперации на Украине двое суток держал оборону противника. Он действовал в составе танкового экипажа. В боях его экипаж уничтожил три вражеских танка, а также большое количество живой силы противника. Об этом 10 октября сообщают в соцсети «ВКонтакте» на официальной странице Министерства обороны Российской Федерации.

Украинские боевики пытались прорвать оборонительные рубежи ВС Российской Федерации. Но экипаж Юрия Маргуна не дал противнику осуществить вторжение. Смелость и отвага старшины Маргуна позволили выполнить задачу по обороне позиций батальонно–тактической группы.