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Общество10 октября 2022 13:50

В Клинцовском районе прокурором назначили Василия Родина

Он – младший советник юстиции
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе прокурором назначили Василия Родина. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Василий Иванович родился в 1985 году в Брянске. В 2010 году он окончил брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

В этом же году его приняли на должность помощника прокурора Погарского района. Работал и заместителем прокурора Погарского района, помощником прокурора в Клинцах, заместителем прокурора Мглинского района.

Имеет классный чин – младший советник юстиции.