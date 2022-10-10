Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе прокурором назначили Василия Родина. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Василий Иванович родился в 1985 году в Брянске. В 2010 году он окончил брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

В этом же году его приняли на должность помощника прокурора Погарского района. Работал и заместителем прокурора Погарского района, помощником прокурора в Клинцах, заместителем прокурора Мглинского района.

Имеет классный чин – младший советник юстиции.