На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников предприятий молочного производства Республики Беларусь

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На прошлой неделе на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории провели обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Микробиологи ОАО «Бабушкина Крынка» и ПУП «Калинковичский молочный комбинат» прошли обучение по теме: «Микробиологические исследования молока и молочной продукции».

В ходе занятий специалистами учреждения был освещен ряд актуальных для слушателей вопросов, среди которых:

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: