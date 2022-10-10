Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь и купить новую!

Фото: Кировская обувная фабрика.

В продаже имеется широкий ассортимент новой качественной обуви!

Ждем Вас:

13 октября : в г. Сельцо ДК им.В.В.Мейпариани,с 15.00-18.00

14 октября в г. Жуковке ,центральный рынок,здание администрации,с 9.00-13.00

в рп. Дубровка Дом Быта с 15.00-18.00

15 октября в г.Брянске , ДК им.Кравцова с 9.00-18.00

Справки по телефону: 8-953-944-77-99

Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной. Доверьтесь профессионалам своего дела, недорого и в короткие сроки мастера произведут:

*Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов);

*Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи;

*Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы.

*Полную реставрацию старой обуви

Низкие цены и высокое фабричное качество работы, индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей.

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