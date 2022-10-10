В Брянске открыли две модельные библиотеки

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на базе детских библиотек № 2 и № 5 открыли две модельные библиотеки нового уровня. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Выделили средства на их полное перееоснащение и закупку книг. За счет средств муниципального бюджета провели капитальные ремонты в помещениях. В модельных библиотеках нового уровня для посетителей создали несколько зон - мультимедийная, игровая, творческая, и уголок для самых маленьких.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в этом году на Брянщине создали четыре таких библиотеки. А всего в 2019–2022 годах их открыли уже семь.