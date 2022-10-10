В Брянске на ярмарке выходного дня раскупили 81 тонну картофеля и больше 4 тонн яблок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на девятой ярмарке выходного дня раскупили 81 тонну картофеля и 4,85 тонн яблок. Она состоялась в субботу, 8 октября. В ней участвовали 125 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов Брянщины. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Но не только яблоки и картофель привлекали покупателей. Также у посетителей ярмарки пользовалась спросом капуста. Ее раскупили 2,76 тонны. Разобрали покупатели 2,6 тонны моркови, 2,52 тонны свеклы, 1,8 тонны помидоров, 1,71 тонны лука. Также в общей сложности раскупили больше 3,3 тонны груш, зерна, перца, ягод, огурцов. Также покупателям предлагали 120 наименований саженцев плодово-ягодных культур, которых реализовали на 82 тысячи рублей.

Ярмарки открыты по субботам с 8:00 до 15:00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм. Они завершат свою работу 29 октября.