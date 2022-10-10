Брянская областная филармония приглашает на открытие 78-го сезона!

Фото: Брянская областная филармония.

До начала нового концертного сезона осталось совсем немного времени!

Каждый творческий год у Брянской областной филармонии получается

уникальным и абсолютно неповторимым.

14 октября в 18:00 в концертном зале «Дружба» состоится Открытие 78-го

сезона с участием всех солистов и творческих коллективов Брянской

областной филармонии.

Зрителей ждёт встреча с любимыми артистами, работающими в самых

разных музыкальных направлениях. На одной сцене встретятся

инструментальные, вокальные и хореографические жанры. Классика, эстрада

и фольклор в сочетании с элементами яркого шоу не оставят равнодушными

никого. Из программы концерта зрители узнают о музыкальных событиях,

которые готовятся для них в сезоне 2022-2023. Сюрпризом для всех станет

финал праздничного концерта.

Проведите этот осенний вечер вместе с Брянской областной филармонией в

тёплой атмосфере живой музыки и творчества!

Билеты можно приобрести в кассе Брянской областной филармонии и на сайте.

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