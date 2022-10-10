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Общество10 октября 2022 8:14

В Брянской области ищут 75-летнего Валерия Гришина

Мужчина 5 октября ушел в лес и не вернулся
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 75-летнего Валерия Гришина. Мужчина пропал вблизи поселка Ольшаница Дятьковского района. Он 5 октября ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в светло синюю куртку, камуфлированные штаны.

- Может находиться в вашем районе, - пишут добровольцы.

Всех, кто что-либо знает о Валерии Гришине, просят сообщать по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.