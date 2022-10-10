В Брянске под колесами иномарки погиб 57-летний мужчина. ДТП произошло 9 октября около сечи вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенс» ехал со стороны улицы Снежетьский Вал в сторону улицы Новозыбковской. Он сбил 57-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.

- Пешеход умер от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. –Мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов. С целью установления состояния опьянения у погибшего произвели забор биологических объектов. Установили, что раньше пешехода неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.