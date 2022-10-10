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Происшествия10 октября 2022 7:37

В брянской коммерческой организации работникам задолжали 135 тысяч рублей

По факту невыплаты зарплаты завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской коммерческой организации работникам задолжали 135 тысяч рублей. Завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, в 2019-2020 годах руководство коммерческой организации не выплачивало больше двух месяцев заработную плату нескольким работникам. В результате образовалась задолженность в 135 тысяч рублей.

- Следователи принимают меры к устранению образовавшейся задолженности, - говорят в Следственном комитете.