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Общество7 октября 2022 13:09

Из Брянска в Китай отправили первый флексипоезд с рапсовым маслом

В составе 82 контейнера, содержащие 1,9 тысячи тонн продукции
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Из Брянска в Китай отправили первый флексипоезд с рапсовым маслом. В его осоставе 82 контейнера, содержащие 1.9 тысячи тонн продукции. Об этом 7 октября сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

- Поезд формируется из контейнеров со специальными эластичными одноразовыми

емкостями-вкладышами, предназначенными для наливных грузов, - говорят в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД. - Он проследует

через сухопутный пограничный переход Гродеково по специально разработанному

расписанию. Данные перевозки планируются организовывать на постоянной

основе.

В настоящее время регулярные отправки уже осуществляют со станций

Тула-Вяземская и Лужки-Орловские. Рассматривают возможность использования

для этих целей станцию Рышково Курской области. Всего за 4

месяца отправили 12 флексипоездов.