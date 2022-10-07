Фото: служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.
Из Брянска в Китай отправили первый флексипоезд с рапсовым маслом. В его осоставе 82 контейнера, содержащие 1.9 тысячи тонн продукции. Об этом 7 октября сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.
- Поезд формируется из контейнеров со специальными эластичными одноразовыми
емкостями-вкладышами, предназначенными для наливных грузов, - говорят в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД. - Он проследует
через сухопутный пограничный переход Гродеково по специально разработанному
расписанию. Данные перевозки планируются организовывать на постоянной
основе.
В настоящее время регулярные отправки уже осуществляют со станций
Тула-Вяземская и Лужки-Орловские. Рассматривают возможность использования
для этих целей станцию Рышково Курской области. Всего за 4
месяца отправили 12 флексипоездов.