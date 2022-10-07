В брянских Клинцах за контрафактные сигареты осудили жительницу Азербайджана. 38-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что она в целях сбыта приобретала немаркированные сигареты производства Республики Беларусь и хранила их в арендованном ею торговом роллете на территории городского рынка. Контрафактный табак она продавала покупателям возле городского рынка. Ее незаконную деятельность пресекли правоохранители в апреле 2022 года. Из незаконного оборота изъяли немаркированный табак стоимостью больше 1 миллион рублей.

Во время расследования также установили, что женщина активно помогала следствию, на иждивении у нее находится двое несовершеннолетних детей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя, смягчающих

обстоятельств приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил.