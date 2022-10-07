В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали, зачем проводить химический анализ почвы

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Почва — это основа для многих видов сельскохозяйственной деятельности, средство производства и важнейший элемент экологической системы, активно используемый в промышленности. К основным сферам применения почв относятся: выращивание различных культур, возведение строительных объектов, добыча полезных ископаемых, выращивание промышленного сырья.

Существуют различные методы исследования почв, каждый из которых выполняет свои задачи и предоставляет данные об определённых показателях грунта. На этапе выбора методики исследования почв важно понимать, с какой целью требуется анализ.

Химический анализ почв предназначен для определения химических элементов, запаса питательных веществ, содержащихся в составе почвы, и позволяет получить подробные сведения о грунте, например: уровень загрязнения, необходимость внесения удобрений, показатели плодородности.

Химический анализ является главным помощником при определении причины неблагоприятного состояния почвы. Оно может быть вызвано близостью промышленных предприятий, выбрасывающих в окружающую среду химические отходы (особенно если речь идет о тяжелых металлах и нефтепродуктах). Применение минеральных удобрений, несомненно повышает урожайность, но чрезмерное использование может привести к снижению плодородности, усилению вреда после воздействия пестицидов, загрязнению земли и воздуха, выбросу парниковых газов, при этом наносится вред окружающей среде и здоровью человека.

Результат химического анализа почв дает возможность снизить затраты при планировании расходов и получить максимальный урожай, правильно определить потребность в удобрениях, предотвратить опасности для окружающей среды, связанной с избытком некоторых компонентов, например, эвтофикацией воздуха и почвы, вызванной соединениями фосфора.

Специалисты химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» используют комплексные методы химического анализа почвы. Одним из документов, регламентирующим показатели степени загрязнения почвы в рамках химического анализа является СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

С начала текущего года в лабораторию поступило 1305 образцов почвы, проведено 5364 исследований. Исследования почвы проводили на соответствие требованиям нормативных документов по агрохимическим и химико-токсикологическим, а также по микробиологическим, санитарно-гельминтологическим и другим показателям.

Специалисты лаборатории в своей работе используют новейшее оборудование и современные методики исследований. При необходимости проводят отбор образцов почвы в соответствии с требованиями нормативных документов, что позволяет обеспечивать достоверность результатов проводимых исследований.