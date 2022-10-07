В брянских Ляличах укрепили стены дворца графа Завадского

Фото: Татьяна Арефина,vk.com.

В селе Ляличи Суражского района укрепили стены усадьбы графа Завадского. Основные работы по консервации объекта завершили. Об этом на своей странице ВКонтатке сообщает активистка Татьяна Арефина.

На следующей неделе приедет комиссия по приемке работ.

- По всей длине трещины делали отверстия под углом в сторону трещины и вставляли туда клапаны, в которые инъекцировали специальный раствор, - написала Татьяна Арефина. - Таким образом обработали все трещины. И укреплены стены.

Напомним, дворец графа Завадского является объектом культурного наследия.